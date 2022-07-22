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Обязательства российской "дочки" Google превысили 19 млрд рублей

14:16
  • пятница
  • 22 июля 2022

Заявление о банкротстве будет рассмотрено 12 сентября

Представитель российского подразделения Google сообщил в арбитражном суде Москвы, что на сегодняшний день неисполненные обязательства компании превышают 19 миллиардов рублей, передает РИА "Новости".

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Он уточнил, что по бухгалтерским документам активы компании оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах. Компания подала заявление о банкротстве.

Также стало известно, что среди кредиторов есть работники, а также налоговая служба. Google не может расплатиться с ними.

Заявление о банкротстве будет рассмотрено 12 сентября.

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