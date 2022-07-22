Представлен рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Голливуда

Дуэйн Джонсон замыкает первую пятерку

Журнал Variety опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Мужской список возглавил Том Круз, который получит за главную роль в боевике Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик" 100 миллионов долларов (в сумму включен процент от кассовых сборов).

Далее в списке расположился Уилл Смит (35 миллионов долларов за участие в фильме "Эмансипация"), за ним идет Леонардо Ди Каприо (30 миллионов за картину "Убийцы цветочной луны"), следом - Брэд Питт (30 миллионов, "Формула-1") и Дуэйн Джонсон (22,5 миллиона, "Черный Адам").

Самой высокооплачиваемой актрисой стала Марго Робби (12,5 миллиона долларов за фильм "Барби"). Примечательно, что столько же получит ее коллега по картине Райан Гослинг.

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