Анастасия Ракова: Первая Градская больница отмечает юбилей - 220 лет

Это одна из старейших клиник Москвы

Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова исполнилось 220 лет.

Сегодня Первая Градская – это не только одна из старейших московских клиник, но и одна из крупнейших, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Каждый год более 60 тысяч человек получают здесь стационарную помощь и свыше 600 тысяч лечатся амбулаторно.

"Высочайший профессионализм коллектива и современные технологии позволяют эффективно оказывать помощь даже в самых сложных случаях. Первая градская больница — центр разработки инновационных методик диагностики и лечения, которые затем внедряются в общегородскую медицинскую практику", — рассказала Ракова.

Больница также является базой для кафедр медицинских вузов, чем вносит неоценимый вклад в подготовку специалистов и будущее столичной медицины. На ее базе работают 7 университетских клиник.

"Опыт, традиции, индивидуальный подход к каждому пациенту и применение передовых технологий позволяют доверить высококвалифицированным специалистам клиники самое ценное — свою жизнь и здоровье", - добавила Ракова.

По случаю юбилея в Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка. На ней представлена богатая событиями история больницы. Также к 220-летию Первой градской больницы Главархив представил онлайн-выставку "220 лет спасая жизни" в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории".

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