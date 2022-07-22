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Киев: Украина и Россия раздельно подпишут договоры по вывозу зерна

14:29
  • пятница
  • 22 июля 2022

Прямого подписания не будет

Украина не будет напрямую подписывать "продуктовую сделку" с Россией, стороны подпишут ее с Турцией и ООН по отдельности.
Зерновое соглашение от России подпишет Шойгу

Об этом сообщил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

"Относительно стамбульского договора "о вывозе зерна". Предварительно, Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - сообщил он.

Замглавы офиса Зеленского добавил, что российские корабли не будут сопровождать суда с зерном в украинских портах

Накануне Подоляк заявил, что переговоры по вывозу зерна через украинские порты продвигаются медленно и сложно, в том числе из-за гарантий, которые требует Киев от Москвы.

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