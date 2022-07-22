Киев: Украина и Россия раздельно подпишут договоры по вывозу зерна

Прямого подписания не будет

Украина не будет напрямую подписывать "продуктовую сделку" с Россией, стороны подпишут ее с Турцией и ООН по отдельности.

Об этом сообщил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

"Относительно стамбульского договора "о вывозе зерна". Предварительно, Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - сообщил он.

Замглавы офиса Зеленского добавил, что российские корабли не будут сопровождать суда с зерном в украинских портах

Накануне Подоляк заявил, что переговоры по вывозу зерна через украинские порты продвигаются медленно и сложно, в том числе из-за гарантий, которые требует Киев от Москвы.

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