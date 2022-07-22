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Заявление Приднестровья о присоединении к России озадачило Кремль

14:27
  • пятница
  • 22 июля 2022

В непризнанном государстве ссылались на итоги референдума 2006 года

В Кремле видели сообщения о планах Приднестровья войти в состав России, но не знают, чем они были продиктованы. Об этом в пятницу, 22 июля. Рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как отметил Песков, он не знает, с чем и "с какими процессами" связаны заявления приднестровских властей, поэтому ничего не может сказать по существу, сообщает РИА Новости.

Ранее в министерстве иностранных дел Приднестровья напомнили о результатах референдума 2006 года. Тогда на вопрос о поддержке курса на независимость ПМР и последующее свободное присоединение к Российской Федерации положительно ответили 97,1% участников плебисцита.

В непризнанной республике заявили, что независимость Приднестровья является его безусловным приоритетом, а Тирасполь сохраняет курс на присоединение к России.

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