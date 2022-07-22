В Москве ввели "оранжевый" уровень опасности из-за жары

Предупреждение распространил Гидрометцентр

В Москве в субботу, 23 июля, прогнозируется жаркая погода. Столбики термометров могут подняться до 30-32 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

В связи с ожидаемой жарой в Москве введен повышенный, "оранжевый", уровень погодной опасности. Он будет действовать в субботу с 12 до 18 часов.

По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что в Центральной России не стоит опасаться "несусветной жары", которая охватила страны Западной Европы. Вместо аномально высоких температур ожидается "хорошая летняя погода".

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