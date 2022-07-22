В Херсонской области усилили систему ПВО

На фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе усилили систему противовоздушной обороны.
"Усилили. Сейчас мы систему ПВО потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей Херсонской области", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").
Как объяснил Стремоусов, ПВО была усилена на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ, которые применяют в том числе американские РСЗО HIMARS.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"