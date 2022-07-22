В Херсонской области усилили систему ПВО

На фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе усилили систему противовоздушной обороны.

"Усилили. Сейчас мы систему ПВО потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей Херсонской области", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Как объяснил Стремоусов, ПВО была усилена на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ, которые применяют в том числе американские РСЗО HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область.

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