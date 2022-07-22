ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Херсонской области усилили систему ПВО

14:30
  • пятница
  • 22 июля 2022

На фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе усилили систему противовоздушной обороны.

Появилось видео последствий удара ВСУ по школе в Херсонской области
Система ПВО России перехватила восемь снарядов "Урагана" и HIMARS

"Усилили. Сейчас мы систему ПВО потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей Херсонской области", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Как объяснил Стремоусов, ПВО была усилена на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ, которые применяют в том числе американские РСЗО HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.