Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу

Достижение соглашения при участии Турции и ООН имеет мировое значение

Сергей Шойгу сегодня прибыл в Стамбул. Ожидается, что глава военного ведомства примет участие в подписании международного соглашения, которое предусматривает снятие ограничений на экспортные поставки российского зерна и удобрений. А также создание условий для вывоза зерна с Украины. Информацию подтвердили в Минобороны.

В Кремле подчеркнули, что достижение соглашения при участии Турции и ООН имеет мировое значение.

"Путин сказал о том, что на фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки и удобрений, и продовольствия, и зерна. Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Мы можем подтвердить, что сегодня готовится подписание", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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