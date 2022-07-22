Путин попросил Лаврова отчитаться о последних поездках за границу

Президент проводит совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин предложил обсудить международную повестку с постоянными членами Совбеза России.

В частности, попросил главу МИД России Сергея Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу.

"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. Но в начале хотел попросить Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу", - заявил глава государства в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

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