Россия с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое

Выходить на внешние рынки отечественным компаниям помогают сельхозатташе

Минсельхоз сообщил, что с начала года Россия в стоимостном выражении увеличила экспорт мяса птицы в два раза, говядины- на 40%.

"Выходить на внешние рынки и активно развивать экспортную деятельность отечественным компаниям помогают сельхозатташе", - уточняется в сообщении ведомства.

Совместная работа бизнеса и представителей министерства за рубежом поможет преодолевать барьеры по выходу и присутствию продукции российского АПК на внешних рынках и расширять географию поставок, отметил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

Также отмечено, что по итогам 2022 года Россия может занять второе место в мире после США по производству мяса индейки.

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