В Польше установлен рекорд по лесным пожарам

Есть погибшие

Пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кержковский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что в стране зафиксировано рекордное количество лесных пожаров.

"Со вторника у нас 40-60 лесных пожаров в день. В июле уже 500 пожаров в лесах, а за весь год - 5 тысяч. Это рекордный год", - сказал спикер.

Он добавил, что в лесных пожарах уже погибли три человека, десять получили ранения.

Кержковский призвал соотечественников по возможности не въезжать в лес на автомобиле, так как элементы двигателя или выхлопной системы нагреваются до 400 градусов по Цельсию.

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