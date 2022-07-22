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Италия примкнула к противникам сокращения потребления газа

15:25
  • пятница
  • 22 июля 2022

Против плана Еврокомиссии выступили уже четыре страны

Итальянские власти решили выступить против предложения Еврокомиссии о сокращении на 15% потребления газа, посчитав его чрезмерно жестким. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказали источники в правительстве.

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Италия стала уже четвертым европейским государством, не согласившимся принять план Еврокомиссии. Против предложений Брюсселя также выступили Греция, Испания и Португалия.

В Риме заявили, что предлагаемое сокращение потребления газа на 15% вынудило бы ряд секторов экономики пойти на чрезмерные и немотивированные жертвы, поэтому Италия присоединится к другим странам, которые уже высказались против такого плана, сообщает Il Sole 24 Ore.

20 июля Еврокомиссия предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ. Мероприятия, изложенные в документе, направлены на то, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до весны 2023 года. В ЕК отметили, что принятие предлагаемых мер может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного нарушения или полного прекращения поставок газа, укрепив энергетическую устойчивость Европы.

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