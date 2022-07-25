Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Весам стоит избегать тренингов и вебинаров, а Скорпионам – принятия финансовых решений

Овны

Вы получите письмо или сообщение в мессенджер, которое может ввести вас в заблуждение. Сегодня лучше никому не верить и проверять всю входящую информацию.

Тельцы

Неподходящий день для совместных покупок и любых идей, объединяющих тему дружбы и денег. Не давайте в долг и платите за себя в ресторане, если не хотите проблем.

Близнецы

Луна в вашем знаке обменивается громами и молниями с Нептуном – планетой, которая отвечает за обманы и иллюзии. Вам лучше ничего сегодня не планировать и никому не доверять.

Раки

Если у вас есть планы, которые вы стараетесь держать в тайне, знайте, что сегодня неподходящее время для их реализации. Возможно, скоро вы вообще передумаете!

Львы

Вы рискуете столкнуться с людьми, которые наобещают с три короба, а потом либо исчезнут, либо ничего не сделают. Имейте это в виду, если вам будут что-то предлагать.

Девы

Ваш босс на работе или деловой партнер могут исказить информацию или что-то скрыть от вас. Конечно, гороскоп – не повод впадать в паранойю, но осторожность не помешает.

Весы

Сегодня не стоит покупать учебные курсы, тренинги, слушать вебинары и верить всем, кто называет себя экспертом. Дайте себе время на то, чтобы разобраться, у кого учиться.

Скорпионы

Вам сегодня следует избегать принятия финансовых решений. Если вам будут предлагать особые условия банки или инвесторы, не спешите верить. Читайте договор.

Стрельцы

Вам придется делать сегодня сложный выбор во время бесед и переговоров. Не исключено, что собеседник будет давить на жалость или пытаться вас обмануть.

Козероги

Держитесь подальше от алкоголя, незнакомой еды, напитков и лекарств – сегодняшний день чреват пищевыми отравлениями. Помните о том, что только вы можете уберечь себя.

Водолеи

Вам стоит отказаться от спорта, быстрой ходьбы, водных видов транспорта и излишне эмоциональных людей. Не смотрите и не читайте новости, которые заставляют плакать и переживать.

Рыбы

Этот день может оказаться аварийным для сантехники или принести семейные ссоры. Будьте осторожны дома, бережно и терпеливо относитесь к родным.

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