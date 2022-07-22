Климатологи обвинили людей в участившихся волнах аномальной жары

Это явление связано исключительно с антропогенной деятельностью

Заметное учащение волн жары в Соединенных Штатах и в Европе связано с человеком, а не с природными колебаниями климата. К такому заключению пришли эксперты Института атмосферной физики Китайской академии наук.

Климатологи разработали несколько компьютерных моделей, детально описывающих климат Северной Америки. Часть из них учитывала существование глобального потепления, антропогенных выбросов аэрозолей и различных природных климатических колебаний, а остальные — только один из этих факторов.

Выяснилось, что антропогенные факторы, в том числе выбросы углекислого газа в атмосферу, гораздо сильнее влияли на вероятность появления и силу волн жары, чем природные колебания климата.

Схожая картина наблюдается в Европе и некоторых других регионах мира, где в последние несколько недель установились аномальные высокие температуры.

Ученые предупредили, что частота похожих аномалий будет быстро расти в ближайшие годы, сообщает ТАСС.

В Западной Европе установились аномально высокие температуры, до 40 градусов. Сразу несколько температурных рекордов побито в Великобритании. Как результат — загорелись окраины Лондона, 300 человек лишились своих домов. Во Франции жители городов задыхаются от едкого дыма. В Греции лесные пожары бушуют на подступе к Афинам.

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