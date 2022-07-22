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Pfizer оштрафовали на 63 миллиона фунтов

15:41
  • пятница
  • 22 июля 2022

За завышение цены лекарства от эпилепсии

Британский рыночный регулятор оштрафовал американскую фармацевтическую компанию Pfizer Inc. на 63 миллиона фунтов стерлингов (75,6 миллиона долларов), передает "Интерфакс".

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Речь идет о завышении цен на препарат от эпилепсии, поставляемый Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства.

Стало известно, что Pfizer осуществила дебрендинг препарата, ранее известного как Epanutin, что позволило им назначать завышенные цены на лекарство (в 8,8-17 раз). Продолжалось это на протяжении четырех лет.

Ежегодные расходы NHS на препарат выросли с 2 миллионов фунтов стерлингов в 2012 году до примерно 50 миллионов на следующий год.

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