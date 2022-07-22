Каяться и платить: как ведут себя сбежавшие из России знаменитости

Эксперты объяснили их поведение

Какими бы жаркими ни были битвы политические и экономические, по накалу они не идут ни в какое сравнение со сражениями за умы. Одно их них разворачивается прямо сейчас и цель его - расчеловечить русских, отменив в том числе и русскую культуру, считающуюся вообще-то общемировым достоянием. Раздаются, правда, робкие голоса - что есть и хорошие русские. Те, что конфликтовали с властью и хотя бы на этом основании память о них стирать не надо. Часто говорят о лауреате Нобелевской премии поэте Иосифе Бродском. Называя его ярким примером талантливого инакомыслия и борьбы за гуманизм и западные ценности в условиях авторитарной деспотии. И все бы хорошо, но сторонники поделить искусство на правильное и неправильное в который раз не учли - настоящий художник потому и настоящий, что сердцем чувствует, в чем сила и где правда.

Либералы почти четверть века усердно делали вид, что этого стихотворения не существует. Иосиф Бродский умер в 1996-м, но долгое время оставался идеалом антисоветского диссидентства и эмиграции. Спустя 20 лет после смерти поэта стих "На независимость Украины" опубликовали. Причем, в исполнении автора.

Тогда эту запись постарались не заметить, ведь Бродский даже после смерти продолжал быть примером для российских либералов. В 2022-м ситуация изменилась. Так называемые независимые СМИ обвинили поэта в национализме. Стихотворение назвали имперским. А империей, по мнению авторов разоблачения, Россия быть не может.

Бродскому припомнили и его стихотворение, посвященное бывшей возлюбленной, и обвинили в неподобающем отношении к женщинам. Досталось даже Ахматовой – за то, что в свое время поддержала поэта.

"Если глубоко копать, то выяснится, что им вообще никто не нравится. Ну все не такие. Лермонтов даже что-то бузил, но он же офицером был – слуга режима. И так далее. То есть вы не найдете в их суждениях ни одного положительного примера. Вот людям не нравится абсолютно все. Сейчас они привязались к Ахматовой. До этого, я напоминаю, шла многолетняя возня вокруг Шолохова. До Шолохова боролись с Зощенко", - рассказал публицист Армен Гаспарян.

Списки неправильных русских знаменитостей постоянно пополняют. Составители при этом очень хотят сами стать примерами нового российского диссидентства. Но не получается. Тот же Бродский последовательно выступал именно против власти, в данном случае советской, но никогда не критиковал страну и народ. В отличие от современных либеральных литераторов.

Некоторые уехавшие люди со светлыми лицами, которые считают себя чуть ли не совестью нации, эту нацию в итоге оскорбляют. Один из таких деятелей, бежавших из страны, Виктор Шендерович, до такой степени вошел во вкус, что даже пожелал нападения на Россию. И уже традиционно назвал россиян идиотами.

В соревновании, "кто сильнее оскорбит Россию", в ход идут в том числе медицинские диагнозы. А, говоря проще, самый заурядный расизм. Люди, которые назначили себя и судьями, и в тоже время судебными приставами, изо всех сил пытаются привить россиянам чувство вины.

"Все будут не такие, если в их творчестве можно найти то, что сегодня не укладывается в рамки такой искусственно создаваемой парадигмы, что Украина и Россия – это совершенно разные народы. И злая Россия захватывает беззащитную Украину. Забывая все исторические события. Все, что было 8 лет назад на Донбассе. Поэтому это такое выхолащивание поэзии, литературы, истории в угоду конкретной краткосрочной политической цели", - отметил писатель, политик Николай Стариков.

И ради этой цели правильные диссиденты должны строго следовать новым правилам - уехать, каяться и платить.

"Нужно, первое, уехать из России – очень желательно это сделать. Второе: уехав из России, сделать громкое заявление, что в России наступает или уже наступил фашизм. Третье – всячески поддерживать рублем, словом, делом нынешний киевский режим, который, в свою очередь, делает все от него зависящее, чтобы погибло как можно больше и граждан России, и Украины. Вот если ты будешь соответствовать этим трем критериям, то тогда ты будешь рукопожатен для сегодняшних российских либералов", - сказал Николай Стариков.

Впрочем, даже такое поведение успех гарантирует лишь на время. В этом убедилась, например, актриса Чулпан Хаматова, которая уехала в Латвию, стала участвовать в антироссийских митингах и критиковать спецоперацию. Но оказалось, что делала все это недостаточно усердно.

По замыслу тех, кто хочет разделить знаменитостей на правильных и неправильных, простые россияне должны стыдиться собственной страны, языка, идеалов и культуры. Чтобы потом все это заместить. При помощи тех же сбежавших звезд.

"В русской эмиграции первой волны была очень точная шутка по этому поводу. Что каждый должен утром просыпаться и думать, что плохого он может сегодня сделать власти большевиков. И вечером, подводя итоги, если выясняется, что ничего плохого для большевиков ты сделать не смог, надо хотя бы плюнуть в портрет Ленина", - рассказал Армен Гаспарян.

Вот только эмигранты 21 века плюют не на чей-то портрет, а на целую страну. Гордо называют себя диссидентами, даже не замечая, что на фоне старших товарищей выглядят совсем уж мелко. И, судя по поведению, не могут предсказать собственную судьбу. Впрочем, за них это 30 лет назад сделал Бродский.

Денис Большаков, Павел Дубов, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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