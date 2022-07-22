ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Второй шанс: история любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

22:41
  • пятница
  • 22 июля 2022

Звездная пара поженилась через 20 лет после отмененной помолвки

На этой неделе случилось то, чего поклонники ждали более 20 лет. Одна из самых красивых пар Голливуда, пережившая трагическое расставание и самым романтическим образом воссоединившаяся год назад, поженилась. В Лас-Вегасе законным браком, отстояв, как самые обычные люди, в очереди, сочетались Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. О важности этого события для самих звезд говорит тот факт, что Лопес - впервые за всю историю своих браков - взяла фамилию мужа.
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Тут уж точно можно сказать: любовь, испытанная временем. На проверку чувств Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку понадобилось почти 20 лет. Зато теперь пара по-настоящему счастлива.

Эта свадьба не стала внезапной, о второй помолвке в истории Бена и Дженнифер было объявлено несколько месяцев назад. Но вот формат церемонии для многих стал неожиданным. Никакого пафоса и напыщенного гламура. Образ невесты довольно скромный: платье из фильма "Свадебный переполох", открытая прическа. Даже кольцо новобрачной в виде широкой куполообразной платиновой ленты специалисты оценили всего в тысячу долларов. Хотя поклонники Джей Ло уверены, что стоит оно не менее 10 миллионов.

Бен и вовсе не стал долго думать, выбрав классический светлый пиджак и темные брюки. И никаких привилегий. Пара отстояла очередь наравне с другими четырьмя парами и бракосочетание состоялась только ближе к полуночи в маленькой часовне. Из атрибутов красивой жизни только розовый "Кадиллак" с откидным верхом. Несмотря на всё это, актриса и певица заявила, что это была лучшая церемония, которую пара только могла себе представить. На своем сайте Джей Ло рассказала и то, как было сделано предложение:

"В субботу вечером я была в моём любимом месте на земле (лежала в ванне с пеной), и тут мой дорогой человек встал на одно колено и сделал предложение. Он застал меня врасплох. Я просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это происходит снова. Я буквально потеряла дар речи, и тогда Бен спросил: "Это да?" Я ответила: "ДА, конечно, это ДА!".

Они познакомились в 2002-м на съемках романтической комедии "Джильи". Теперь этот фильм никто уже и не вспомнит, в прокате он с треском провалился. Зато подарил Голливуду одну из самых красивых пар. В том же году они обручились.

Но что-то пошло не так. Сначала свадьбу отложили. Затем пара объявила, что берет тайм-аут в отношениях. В январе 2004-го стало понятно, что никакой свадьбы и вовсе не будет.

"Это был первый раз, когда мне разбили сердце. Мы собирались пожениться, но этого не произошло и мне было очень тяжело", - говорила Дженнифер Лопес.

Но недолго. В этом же 2004-м Джей Ло вышла замуж за музыканта Марка Энтони. Родила двух дочек. Да и Бен Аффлек быстро нашел замену - женился на актрисе Дженнифер Гарнер, которая подарила ему трех дочерей. Любопытно, но и развелись Лопес и Аффлек тоже примерно одновременно. Но пока она успешно строила карьеру, он страдал от алкоголизма. Из-за пагубной привычки даже отказался от роли Бэтмена в одном из фильмов саги. И, наверное, так бы и катился по наклонной, пока однажды они снова не встретились.

Пара выглядит по-настоящему счастливой. "Я думаю в последнее время, что любовь - это когда тебе посчастливится найти её. Чтобы она была священна и особенна, и ты должен держать её немного втайне", - сказала Дженнифер.

Но будучи на виду у всех, под неустанным прицелом камер папарацци, это не всегда получается. Бред Питт и Дженнифер Энистон, може,т тоже хотели бы скрыть свои чувства, да не получается. Фанаты мечтают о воссоединении пары. А она – пара - только и подбрасывает, что поводы для новых слухов и домыслов.

Совсем недавно стало известно, что Бред подарил своей бывшей возлюбленной дом в Беверли-Хиллз, который они вместе строили несколько лет, а потом продали при разводе. Сюрприз, сделанный, как выяснилось, еще три года назад, обошелся Питту почти в 30 миллионов долларов. Если это не любовь, то что?

На этом видео пара просто дурачится, повторяя фразы из голливудских фильмов. За игрой наблюдают коллеги: Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шон Пэн. Но кроме игры на камеру, они, а еще журналисты и фанаты пары видят и еще кое-что -  настоящий, неподдельный интерес Бреда к Дженнифер и наоборот.

В общем, пара считается вполне себе перспективной. В отличие от другой, не менее известной - Джастина Бибера и Селены Гомес. Они уже давно не вместе, и вроде никаких предпосылок для воссоединения нет. Но в сети то и дело появляются вот такие признания.

"Я поддерживаю его. Я думаю, что всегда буду. Я расстроена, когда он расстроен. Я счастлива, когда он счастлив", - говорит Селена Гомес.  

А он уже четыре года в браке с американской супермоделью Хейли Бибер, дочерью Стивена Болдуина. Детей у пары пока нет, но вопрос в семье систематически поднимается. А Джастин периодически вспоминает бывшую любовь.

"Ты знаешь, это всегда плохо, когда ты видишь кого-то, кого ты любишь, с кем-то другим, но я просто хочу, чтобы она была счастлива, если честно", - сказал Бибер.

У Гомес и Бибера масса поклонников. И они отчаянно хотят, чтобы пара воссоединилась. А потому подобные заявления Бибера в адрес супруги воспринимают как знаки.

Но, скорее всего, это и масса других подобных роликов, где чета Биберов демонстрирует как бы недопонимание между собой, самый банальный хайп. Молодые дурачатся, а заодно набирают подписчиков. И ничего более. В отличие от мастодонтов Голливуда, которые знают настоящую цену и любви, и семье.

Брюс Уиллис и Деми Мур когда-то тоже считались красивейшей парой. Трое детей, 13 лет в браке, который распался из-за её ревности. Она уже второй раз разведена, он женат на фотомодели Эмми Хеминг, которая на 23 года моложе супруга. Но Брюс последнее время проводит с Деми. Так было во время пандемии. Так дела обстоят и сейчас. Родные Уиллиса, рассказали, что у 67-летнего актера стремительно развивается афазия - ему тяжело говорить, записывать свои мысли и даже понимать чужую речь. По слухам, Деми Мур забрала бывшего мужа к себе. Трудно сказать, любовь это или такое понимание семьи. Но это точно -  вместе не только в радости, но и в горе. Как в той клятве, что они произнесли 35 лет назад.

Александр Огородников, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.