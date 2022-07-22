Предложение ЕС о сокращении потребления газа вызвало споры

План Брюсселя раскритиковали многие страны Запада

Всё больше стран выступают против предложения Еврокомиссии о сокращении потребления газа. Теперь итальянские власти заявили, что уменьшение на 15 процентов использования голубого топлива чрезмерно жестко для страны. Ранее план Брюсселя раскритиковали Испания, Португалия, Греция. Сейчас активно в Европе муссируют также историю с отремонтированной турбиной для "Северного потока". Она застряла в Германии и никак не может добраться до нашей страны.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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