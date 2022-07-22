ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Предложение ЕС о сокращении потребления газа вызвало споры

18:06
  • пятница
  • 22 июля 2022

План Брюсселя раскритиковали многие страны Запада

Всё больше стран выступают против предложения Еврокомиссии о сокращении потребления газа. Теперь итальянские власти заявили, что уменьшение на 15 процентов использования голубого топлива чрезмерно жестко для страны. Ранее план Брюсселя раскритиковали Испания, Португалия, Греция. Сейчас активно в Европе муссируют также историю с отремонтированной турбиной для "Северного потока". Она застряла в Германии и никак не может добраться до нашей страны.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Отопление в Европе
Отопление в Европе
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
Отопление в жилых домах
Отопление в жилых домах
Газовое отопление
Газовое отопление
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.