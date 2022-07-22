Весомые достоинства: как украинки врываются в большую политику

Многие назначения вызывают вопросы

Пока еще непонятно, кто будет назначен на критически важные в любой стране должности глав Службы безопасности и Генпрокуратуры, тут тоже есть разные версии, но в одном можно не сомневаться - им в замы на Украине подберут фигуры с весомыми достоинствами. Причем, возможно, в прямом смысле слова. Кадровая политика Киева – причем, при всех режимах - отличается бесшабашной креативностью и гусарской наглостью. Последний пример - назначение 25-летней блогерши на пост замглавы Министерства социальной политики. Казалось бы, в такое сложное время украинским чиновникам нужно бы держать себя в руках, но - нет. Они и теперь готовы на все ради ласкового взгляда юной чаровницы. Впрочем, справедливости ради сказать, не только на Украине.

На назначение 25-летней Анны Сергеевой заместителем министра социальной политики Украины интернет отреагировал моментально. Обсуждают всё! Эффектную внешность, весомые достоинства, отсутствие опыта работы. Единственным местом значится фирма, консультирующая салоны красоты. Ну и, конечно, зарплату, на которую государство, не поскупилось. Согласно официальным документам, замминистра Сергеева будет получать почти 69 тысяч гривен! Что в два с половиной раза больше официального оклада украинского президента. И это в государстве с протянутой рукой. Сама Сергеева, предварительно закрыв все профили в соцсетях, искренне не понимает возмущений:

"Больше всего времени я уделяю своему развитию, считаю, это важнейшая составляющая личности – всегда ношу с собой книги, не менее 3 часов в день слушаю подкасты или аудиокниги. Я вдохновляюсь, гуляя по городу. Покупаю матчи на натуральном миндальном молоке и включаю книги в AirPods. Люблю слушать о бизнесе, экономике".

В министерстве соцзащиты эффектная блондинка займется европейской интеграцией. Конкурс на эту должность по закону не проводится. А потому договариваться с Брюсселем почти во всех украинских ведомствах традиционно отправляют молодых и перспективных.

Замом украинского министра энергетики Наталья Бойко стала, будучи еще моложе, всего в 27! Арсен Аваков, возглавляя МВД, взял себе замом 25-летнюю Анастасию Дееву. Запомнилась она фотографиями в стиле ню. А еще попытками реформировать полицию.

Ломали, к слову, вместе с Экой Згуладзе. Грациозную брюнетку в составе грузинского десанта варягов на Украину выписал еще президент Порошенко. Правда, через несколько лет её карьера пошла под откос. Отвечавшую за борьбу с коррупцией Згуладзе задержали в аэропорту Борисполь при попытке вывезти из страны 4 миллиона долларов, писали тогда украинские СМИ. Впрочем, всех точно переплюнула 27-летняя Кристина Тишкун из украинского министерства образования. Прямо воплотив в жизнь бородатый советский анекдот про звонок в прачечную. Отвечавшая за разумное, доброе и вечное, она пришла на официальный прием к мэру Львова вот в таком виде (см. видео).

И, безусловно, произвела фурор, по итогам которого, правда, была спешно уволена. Мужчины падали штабелями, краснели, ахали и охали. Тяжелее всех пришлось непосредственному руководителю барышни - каялся перед всей страной.

"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и когда ей надевать. Это – дискриминация и это можно подвести под сексизм. Как человек себя ведет, это его личное дело. Во-первых, она отличный юрист. Во-вторых, отличный менеджер. Для меня неважно, как человек выглядит", - заявил заместитель министра образования Украины в 2021 году Игорь Гарбарук.

И вот тут пан Гарбарук, безусловно, слукавил, считают эксперты. Окружать себя красивыми женщинами - явное проявление, как сейчас модно говорить, "токсичной маскулинности". Старик Фрейд уже давно всем и всё объяснил. Украинские красавицы, от секретарш до заместителей министра, лишь приложение к гордому статусу своего руководителя - как дорогие часы или автомобиль.

"Это чистое проявление фаворитизма времён упадка. Это девочки сенаторши времен распада империи при Нероне. Если брать аналогии с Римской империей - период упадка, деградации и распада", - рассуждает журналист Владимир Скачко.

Так было, есть и будет - причём, во всём мире. Фору украинским гарным дивчинам готовы дать знойные итальянки. Увидев эти танцы, Сильвио Берлускони завил: "Если бы я уже не был женат – то обязательно выбрал именно её!". А еще в послужном списке Мары Карфаньи или, как говорят сами итальянцы, "Мары ла беллы" - участие в национальных конкурсах красоты и фотосессии для мужских журналов. Купальникам, правда, донна Карфанья теперь предпочитает элегантные костюмы. Благо, сменила уже несколько министерских постов. А вот политическая карьера Николь Минетти как-то не задалась.

И не то чтобы кого-то в итальянском парламенте смущали внушительные достоинства бывшего дантиста Берлускони. Просто она оказалась причастна к сексуальным вечеринкам экс-премьера – поставляла туда стриптизёрш. На этом фоне 25-летняя Анна Грозданович из социалистической партии Сербии или Ванья Хаджинович - помощница министра иностранных дел страны - ничем себя не запятнали. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули – в свободное от работы время девушка вольна заниматься всем, чем хочет. Тем более что претензий к её трудовой деятельности нет.

"Идеально, конечно, когда женщина не пользуется тем, что она женщина. А продвигается благодаря своим талантам и умению. Притрушивая их, или прикрывая их, как лёгким флёром, собственной красотой, обаянием и какими-то женскими чарами. Это вообще идеальный вариант. Но практически нигде такого, видимо, нет и сначала все смотрят на длину юбки, а потом обращают внимание на длину мозгов и замыслов. Так бывает. Юлия Владимировна Тимошенко, не обладая слишком длинными ногами, но красивыми, смогла ими протоптать дорогу в политику и бизнес", - отметил Владимир Скачко.

И с этим не поспоришь: из серой мышки она превратилась в настоящую тигрицу. Если в начале карьеры "Леди Ю" многим была обязана мужчинам, то в ее расцвете они уже сами ходили к "газовой принцессе" на поклон. И это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, что внешность может дополнять целеустремлённость, ум и другие деловые качества. И для этого вовсе не обязательно быть красавицей. Женские чары гораздо коварнее, чем кажутся.

"Маргарет Тэтчер, конечно, производила впечатление. Ангела Меркель, несмотря на то, что она женщина довольно крупная и пожилая, производила впечатление. Не все дело в красоте какой-то такой канонической, честно говоря. Бывает еще и какая-то внутренняя красота", - рассказал журналист Максим Кононенко.

Для настоящего политика умение очаровать птицу, сидящую на дереве, крайне важно. Как важно и уметь учитывать все сдержки и противовесы и просчитывать последствия своих решений. Увы, к сожалению, у большинства назначенных за внешнюю красоту дам с красотой внутренней часто не складывается. Наверное, потому, что по профилю их работы не требуется. Не политикой же они идут заниматься, право слово.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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