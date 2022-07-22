Набиуллина: спад экономики будет менее глубоким, чем ожидалось

Но более растянутым во времени

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, что экономический спад в России будет более растянутым во времени, но не таким глубоким, как ожидалось ранее.

"Если говорить про текущий год, то спад ВВП прогнозируется меньше во много из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки", - уточнила председатель ЦБ (цитата по РИА "Новости").

Ранее в пятницу регулятор снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 8% годовых. В 2022 году ЦБ ожидает спада ВВП на 4-6% против прежних 8-10%, в 2023-м - на 1-4%.

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