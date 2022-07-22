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ЕС опроверг участие в зерновой сделке

16:03
  • пятница
  • 22 июля 2022

Сторонами соглашения выступают Россия, Украина, Турция и ООН

Евросоюз не является стороной соглашения по продовольствию, которое обсуждается в Стамбуле. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу

Как подчеркнул чиновник, Брюссель не является частью этого соглашения. Однако европейские власти поддерживают в обсуждении документа по зерновому вопросу усилия Турции и ООН, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в 16:30 пятницы в Стамбуле будет подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

Переговоры в Стамбуле между Россией, Украиной и Турцией по вывозу украинского зерна проводились между военными делегациями. Также в переговорах участвуют представители ООН. Ожидается, что с российской стороны итоговый документ по зерновому вопросу подпишет министр обороны Сергей Шойгу.

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