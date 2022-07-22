Мишустин пообщался с победителем "Лидеров России"

Премьер обсудил проблемы молодых ученых

Как помочь молодым ученым в продвижении своих идей и разработок – в пятницу эту тему Михаил Мишустин обсудил с Ильёй Меньщиковым - победителем трека "Наука" в конкурсе "Лидеры России".

Как отметил премьер, для страны очень важны инженерные школы - без развития этого направления невозможен технологический суверенитет России. Мишустин подчеркнул: для этого в стране продолжать создавать все необходимые условия.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Глава кабмина был наставником молодого управленца.

Илья - выпускник Бауманки, старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии. Под его руководством, например, разработали генератор для производства воды из воздуха.

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