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Мишустин пообщался с победителем "Лидеров России"

18:08
  • пятница
  • 22 июля 2022

Премьер обсудил проблемы молодых ученых

Как помочь молодым ученым в продвижении своих идей и разработок – в пятницу эту тему Михаил Мишустин обсудил с Ильёй Меньщиковым - победителем трека "Наука" в конкурсе "Лидеры России".

Как отметил премьер, для страны очень важны инженерные школы - без развития этого направления невозможен технологический суверенитет России. Мишустин подчеркнул: для этого в стране продолжать создавать все необходимые условия.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Глава кабмина был наставником молодого управленца.

Илья - выпускник Бауманки, старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии. Под его руководством, например, разработали генератор для производства воды из воздуха.

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