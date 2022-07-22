Безработица в России держится на исторически низких уровнях

Бизнес использует механизмы неполной занятости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу оценила ситуацию с безработицей в России.

"Пока ситуация на рынке труда спокойная, безработица сохраняется на исторически низких уровнях", - сказала она (цитируют "Известия").

Как уточнила глава ЦБ, бизнес использует механизмы неполной занятости. По мере структурной перестройки будет наблюдаться усиление перетоков рабочей силы между компаниями и секторами.

В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация на рынке труда в России сохраняет стабильность. Число зарегистрированных безработных не превышает отметку в 0,9%.

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