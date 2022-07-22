Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку на Украине и в Сирии

Российский министр указал на незаконность односторонних санкций США против официального правительства САР

Министерство обороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу в пятницу обсудил с турецким коллегой обстановку в черноморском регионе, Украине и Сирии.

Отмечено, что Шойгу обратил внимание Хулуси Акара на длительное пребывание американских военных в Сирии. Подобные действия нарушают международные нормы.

Кроме того, российский министр указал на незаконность односторонних санкций США против официального правительства Сирии. По словам Шойгу, США цинично захватили и удерживают контроль над районами САР, где незаконно добываются углеводороды.

На базах США в Сирии ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил глава Минобороны России.

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