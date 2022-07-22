ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДТП в Дагестане погибла семья из четырех человек

17:17
  • пятница
  • 22 июля 2022

Автомобиль упал с обрыва

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, в Хунзахском районе Дагестана автомобиль упал с обрыва.

Пьяный отец посадил ребенка за руль и избил после ДТП
Появилось видео последствий ДТП с участием бетономешалки

Уточняется, что Nissan Almera сорвался в ущелье у водопада Тобот в селе Хунзах.

"Трагедия в Хунзахском районе республики: автомобиль с семьей опрокинулся в обрыв, погибли все, кто находился в машине. По предварительной информации, это семья из 4 человек - родители и двое детей", - сказано в сообщении.

Известно, что погибшие - туристы из Оренбургской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Спасательный вертолет МЧС России
Спасательный вертолет МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.