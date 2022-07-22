В ДТП в Дагестане погибла семья из четырех человек

Автомобиль упал с обрыва

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, в Хунзахском районе Дагестана автомобиль упал с обрыва.

Уточняется, что Nissan Almera сорвался в ущелье у водопада Тобот в селе Хунзах.

"Трагедия в Хунзахском районе республики: автомобиль с семьей опрокинулся в обрыв, погибли все, кто находился в машине. По предварительной информации, это семья из 4 человек - родители и двое детей", - сказано в сообщении.

Известно, что погибшие - туристы из Оренбургской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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