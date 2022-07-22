ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Действительно недружественные": президент Хорватии об отношениях с Россией

17:12
  • пятница
  • 22 июля 2022

Ситуацию Зоран Миланович назвал опасной

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал решение российских властей расширить перечень недружественных государств, включив туда в том числе его страну.

В АТОР рассказали, как отразится на туризме россиян расширение списка недружественных стран
Песков рассказал, что ждет новых членов списка недружественных стран

"Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией", - сказал политик (цитата по РИА "Новости").

Он при этом добавил, что его страна "не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства".

"Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется", - отметил Миланович.

Ранее Россия добавила в список недружественных стран Грецию, Данию, Словакию, Хорватию и Словению.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Зоран Миланович
Зоран Миланович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.