"Действительно недружественные": президент Хорватии об отношениях с Россией

Ситуацию Зоран Миланович назвал опасной

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал решение российских властей расширить перечень недружественных государств, включив туда в том числе его страну.

"Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией", - сказал политик (цитата по РИА "Новости").

Он при этом добавил, что его страна "не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства".

"Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется", - отметил Миланович.

Ранее Россия добавила в список недружественных стран Грецию, Данию, Словакию, Хорватию и Словению.

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