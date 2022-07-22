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Житель США одновременно заразился ковидом и оспой обезьян

17:05
  • пятница
  • 22 июля 2022

Это два очень разных вируса, и подцепить их оба весьма непросто

Житель Калифорнии одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, сообщает NBC.

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Сам мужчина сообщил, что сдал положительный тест на ковид в конце июня, а затем обнаружил на ногах, руках и спине красную сыпь. Врачи по результатам обследования поставили ему второй диагноз - оспа обезьян.

У пациента были жар, озноб, боли в суставах, сильная слабость. Сейчас он уже чувствует себя удовлетворительно.

Как отмечают эксперты, "заразиться сразу двумя этими очень разными вирусами возможно, но лишь при чрезвычайно неудачном стечении обстоятельств".

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