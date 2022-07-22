Россия подписала соглашение с Турцией и ООН по вывозу украинского зерна

Полноценное движение судов может начаться через пару недель

Российская сторона в пятницу в Стамбуле подписала соглашение с ООН и Турцией по экспорту украинского зерна, передает ТАСС.

Как сообщили в ООН, разминирование украинских портов после соглашения по зерну проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры.

Также стало известно, что для наблюдения за выходом судов с Украины в Стамбуле создадут координационный центр, в него войдут Россия, Украина и Турция.

По заявлению ООН, полноценное движение судов в украинские порты и из них для вывоза продовольствия может начаться через пару недель.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов - Одесса, Черноморск, Южный. Военного сопровождения судов не будет. Суда, которые идут на Украину, будут досматривать на предмет наличия вооружения.

Кроме того, отмечено, что генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу подписал меморандум о взаимодействии по поставкам российской сельхозпродукции на рынки.

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