США сделали исключение из санкций против России

Опубликована генеральная лицензия соответствующего содержания

Министерство финансов США сделало исключение из санкций против России, передает ТАСС.

Так, Вашингтон разрешил завершать до 20 октября операции с долговыми обязательствами и долями в капитале российских компаний, в отношении которых ранее были введены односторонние рестрикции в связи с ситуацией вокруг Украины.

Опубликована генеральная лицензия соответствующего содержания под номером 45. "Транзакции разрешены на срок по 00:01 20 октября 2022 года по летнему времени восточного побережья США", - говорится в документе.

Как объяснили в ведомстве, исключение позволяет завершить ряд транзакций, касающихся кредитных деривативов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"