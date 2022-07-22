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США сделали исключение из санкций против России

17:56
  • пятница
  • 22 июля 2022

Опубликована генеральная лицензия соответствующего содержания

Министерство финансов США сделало исключение из санкций против России, передает ТАСС.

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Так, Вашингтон разрешил завершать до 20 октября операции с долговыми обязательствами и долями в капитале российских компаний, в отношении которых ранее были введены односторонние рестрикции в связи с ситуацией вокруг Украины.

Опубликована генеральная лицензия соответствующего содержания под номером 45. "Транзакции разрешены на срок по 00:01 20 октября 2022 года по летнему времени восточного побережья США", - говорится в документе.

Как объяснили в ведомстве, исключение позволяет завершить ряд транзакций, касающихся кредитных деривативов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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