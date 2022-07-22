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Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гордона за фейки о ВС России

18:24
  • пятница
  • 22 июля 2022

Ранее журналист был объявлен в розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца украинского журналиста Дмитрия Гордона, передает ТАСС.

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Он обвиняется по статьям о распространении фейков о ВС России, организации деятельности экстремистской организации и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.

Ранее Гордон был объявлен в розыск.

В прямом эфире журналист, в частности, призвал совершить вооруженное нападение на Россию с использованием ядерного оружия, распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами России.

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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