Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гордона за фейки о ВС России

Ранее журналист был объявлен в розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца украинского журналиста Дмитрия Гордона, передает ТАСС.

Он обвиняется по статьям о распространении фейков о ВС России, организации деятельности экстремистской организации и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.

Ранее Гордон был объявлен в розыск.

В прямом эфире журналист, в частности, призвал совершить вооруженное нападение на Россию с использованием ядерного оружия, распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами России.

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