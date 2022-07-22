Насморк и кашель: Белый дом рассказал о состоянии Байдена

Президент США ранее сдал положительный тест на ковид

Пресс-служба Белого дома рассказала о состоянии президента США Джо Байдена, у которого ранее был подтвержден COVID-19.

Как говорят врачи, Байден уже чувствует себя лучше, при этом у него сохраняется повышенная температура (37,4). Кроме того, у президента США все еще присутствуют сухой кашель, насморк и чувство усталости.

Глава Белого дома продолжит принимать Паксловид (противовирусный препарат, разработанный компанией Pfizer), а также ряд других медикаментов, направленных на снятие симптоматики.

79-летний Байден в настоящее время находится на карантине. Прежде он был дважды ревакцинирован.

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