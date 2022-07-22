Лавров высказался по поводу подписания продуктовой сделки

Удалось сохранить комплексный характер пакетной договоренности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подписанное Москвой с Турцией и ООН соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов.

"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что именно стараниями российской делегации удалось сохранить комплексный, деполитизированный характер пакетной договоренности, обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам.

"Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - заключил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"