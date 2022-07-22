Сработала система противовоздушной обороны

Представитель областной администрации Владимир Рогов сообщил, что артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область.

"Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья. Целью обстрела были населенные пункты недалеко от линии разграничения. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"