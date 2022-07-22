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IKEA приостановила распродажу в России

19:56
  • пятница
  • 22 июля 2022

Все интервалы для доставки и самовывоза заняты

Пресс-служба IKEA сообщила, что ритейлер приостановил распродажу в России.

"Совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных - как только появятся новые интервалы", - говорится в сообщении.

Ранее IKEA объявила о планах сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России.

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