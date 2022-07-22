"Дни ритейла на Балтике" пройдут в августе в Светлогорске

Участие в форуме бесплатное

С 18 по 19 августа в Светлогорске Калининградской области состоится межрегиональный форум "Дни ритейла на Балтике", являющийся частью федерального форума "Неделя Российского Ритейла".

Деловая программа форума в будет состоять из более чем 20 экспертных и аналитических сессий. Представители власти и ритейла, руководители отраслевых союзов, поставщики и эксперты обсудят тренды потребительского рынка, а также обменяются лучшими практиками работы в условиях новой реальности в тематических сессиях по следующим направлениям: логистика, маркетинг, технологии, E-COM.

Откроет мероприятие пленарное заседание "Потребительский рынок в условиях неопределенности" и "Обеспечение товарной безопасности региона".

Для партнеров форума организаторы мероприятия подготовили интересные условия участия. Так, компании могут разместить на площадке мероприятия брендированный стенд, показать рекламное видео о компании или вложить фирменные буклеты в портфель участника.

Программа мероприятия формируется и в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте retaildays.ru. Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.

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