Spiegel: жена Шольца выкинула в мусорку секретные документы

В памятке содержались сведения о лидерах G7

Как сообщило немецкое издание Spiegel, супруга канцлера Германии Олафа Шольца Бритта Эрнст, министр образования Брандербурга, наряду с черновиками своих речей выбросила в мусорку памятку с характеристиками лидеров стран G7 и их жен.

Документ был составлен в Министерстве иностранных дел Германии, на нем был гриф "секретно - только для служебного пользования".

Отмечается, что в памятке содержалась только общедоступная информация. Несмотря на это, Эрнст не имела права выбрасывать бумагу, не утилизировав должным образом. По правилам, подобные документы должны уничтожаться так, чтобы их невозможно было восстановить.

Канцелярия Шольца проигнорировала официальный запрос журналистов по поводу случившегося.

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