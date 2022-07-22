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Медведев: наши военнослужащие достойно выполняют свой долг

20:45
  • пятница
  • 22 июля 2022

Зампред Совбеза встретился с получившими ранения военными

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился впечатлениями от поездки в Ростов-на-Дону, где он встречался с ранеными на Украине военнослужащими ВС России. "Восхищен мужеством наших военнослужащих.

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"Они достойно выполняют свой долг - защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество", - написал зампред Совбеза в Telegram.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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