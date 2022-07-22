Минюст признал иноагентами Илью Яшина и Татьяну Лазареву

А также еще трех человек, в том числе Максима Каца
Министерство юстиции обновило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В него внесены пять человек. Это муниципальный депутат Илья Яшин*, общественный деятель Максим Кац*, блогеры Руслан Шаведдинов* и Вероника Белоцерковская*, а также телеведущая Татьяна Лазарева*.
В качестве обоснования указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.
*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагентаВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"