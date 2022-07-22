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Минюст признал иноагентами Илью Яшина и Татьяну Лазареву

21:44
  • пятница
  • 22 июля 2022

А также еще трех человек, в том числе Максима Каца

Министерство юстиции обновило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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В него внесены пять человек. Это муниципальный депутат Илья Яшин*, общественный деятель Максим Кац*, блогеры Руслан Шаведдинов* и Вероника Белоцерковская*, а также телеведущая Татьяна Лазарева*.

В качестве обоснования указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента

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Илья Яшин (Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента)
Илья Яшин (Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента)
Татьяна Лазарева (Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента)
Татьяна Лазарева (Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента)
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