Минюст признал иноагентами Илью Яшина и Татьяну Лазареву

А также еще трех человек, в том числе Максима Каца

Министерство юстиции обновило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В него внесены пять человек. Это муниципальный депутат Илья Яшин*, общественный деятель Максим Кац*, блогеры Руслан Шаведдинов* и Вероника Белоцерковская*, а также телеведущая Татьяна Лазарева*.

В качестве обоснования указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента

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