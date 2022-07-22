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США выделяют Украине пакет военной помощи еще на 275 млн долларов

21:37
  • пятница
  • 22 июля 2022

В него войдут 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил о новом пакете помощи Украине.

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"Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Кирби, стоимость беспилотников составит порядка 100 миллионов долларов. Остальная часть пакета оценивается в 175 миллионов. Туда войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковое вооружение, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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