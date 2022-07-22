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Киев подготовил провокацию на радиационно опасном объекте в ДНР

21:57
  • пятница
  • 22 июля 2022

Также украинские националисты заминировали мосты через реки Конка и Плоская Осокоровка в Запорожской области

Министерство обороны России в ходе брифинга в пятницу вечером сообщило, что украинские националисты заминировали мосты через реки Конка и Плоская Осокоровка в Запорожской области, чтобы их взорвать и обвинить ВС России.

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Кроме того, Киев подготовил провокацию на радиационно опасном объекте в ДНР для обвинения Москвы в создании угрозы радиоактивного заражения районов Украины. Стало известно, что боевики планируют взорвать при отступлении из города Константиновки хранилища радиоактивных и химических отходов.

Сообщается также, что националисты и сотрудники СБУ терроризируют и похищают жителей города Середина-Буда Сумской области с пророссийскими взглядами.

За сутки в Россию с территорий Донбасса и Украины эвакуированы почти 22,5 тысячи человек.

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