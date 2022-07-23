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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:21
  • суббота
  • 23 июля 2022

Солдаты и офицеры проявляют мужество

Новые данные о мужестве наших военнослужащих в зоне спецоперации по защите Донбасса. Старший лейтенант Владимир Кялунзига со своим мотострелковым взводом заставил капитулировать националистов в окрестностях населенного пункта. А позже обнаружил скрытый вражеский блокпост и вступил в бой. Получив тяжелое ранение, Владимир продолжал руководить атакой. Он награжден медалью Суворова.

Младший лейтенант Евгений Былков с напарником обнаружили украинских диверсантов на подступах к нашим позициям и решили их атаковать. Вдвоем они сдерживали превосходящие силы боевиков. Евгений был тяжело ранен, но не покинул поле боя. Он награжден Орденом Мужества.

Танковый батальон под командованием майора Эльдара Зайнулина вклинился в боевые порядки националистов и прорвал оборону. В составе экипажа бронемашины Эльдар уничтожил два танка противника, две БМП и более 15 радикалов.

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