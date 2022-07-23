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В Европе бьют тревогу из-за природных пожаров

09:57
  • суббота
  • 23 июля 2022

Число погибших растет

В Европе бушуют сильнейшие пожары. Причина - аномальная жара, которая не покидает континент уже вторую неделю.
В Польше установлен рекорд по лесным пожарам

Греция, где в субботу очередной температурный рекорд, не может справится с огнем в пригородах столицы. Сотням жителей пришлось покинуть опасные районы, сообщает "ТВ Центр".

Растет число жертв в Испании и Португалии, в списке уже более 1700 погибших. Выгорели свыше 200 тысяч гектаров леса.

Критическая ситуация в Словении. Там бушуют самые мощные за три десятилетия пожары. В опасной зоне оказался склад боеприпасов времен Первой мировой войны. В местных СМИ появились сообщения, что снаряды начали взрываться. Своих спасателей и технику в страну направили 6 государств Евросоюза.

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