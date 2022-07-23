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Мировое сообщество приветствует достигнутые в Стамбуле соглашения по зерну

10:00
  • суббота
  • 23 июля 2022

Генсек ООН назвал подписание этого документа "маяком надежды в Чёрном море"

Мировое сообщество приветствует достигнутые в Стамбуле договоренности между Москвой, Анкарой, ООН и Киевом. Предложенный Россией план вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов. Об этом накануне сообщил Сергей Шойгу, который возглавлял делегацию нашей страны и подписывал документы по поставкам российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Россия подписала соглашение с Турцией и ООН по вывозу украинского зерна

Запрет на экспорт российского продовольствия официально снят. Меморандум о содействии поставок подписывают министр обороны Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. Соглашение многие эксперты уже называют одной из значимых побед России на международной арене.

"Речь идёт не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции, удобрений из российских портов - о чём мы сегодня, собственно, говорили с господином Гутерришем и о чём был подписан также со стороны генерального секретаря ООН соответствующий документ", - заявил Шойгу.

Российская сторона подчёркивает: без него решать вопрос об экспорте из черноморских портов украинского зерна было бы невозможным. Переговоры по нему тоже прошли успешно. Все опасения Москвы были учтены. Как и конструктивные тезисы решения ситуации.

Россия никогда не препятствовала вывозу сельхозпродукции из Украины - более того, ещё два месяца назад по поручению президента был создан специальный морской гуманитарный коридор. От киевской стороны требовалось только обеспечить безопасность судов и разминировать сами порты. Вот только там брать на себя ответственность будто бы не хотели. В результате больших усилий и плодотворных переговоров стороны всё же договорились. Делегации при этом не пересекались.

"Второй документ говорит о том, что делается всё для того, чтобы из украинских портов могли быть вывезены также продукты сельскохозяйственного значения. В основном, речь идёт о зерне. Он предполагает создание в Стамбуле совместной группы, которая будет осуществлять всю координацию и контроль за прохождением судов как в одну сторону, так и в другую. Нас, естественно, интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты - дабы избежать завоза туда вооружения, техники", - отметил Шойгу.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выглядит довольным. Речь изобилует поэтическими эпитетами - подписание этого документа он называет не иначе как "маяком надежды в Чёрном море". По разным сообщениям, в украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.

По условиям продуктовой сделки, вывоз украинского зерна будет осуществляться из трёх городов - Одессы, Черноморска и Южного. Документ действует 120 дней. Впрочем, с возможностью его пролонгации.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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