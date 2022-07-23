Мировая реакция на договоренности по зерну в Стамбуле

Раскрыты условия соглашения

Для российских зерна и удобрений вновь открыты мировые рынки. Что фактически означает и снятие запретов на международные переводы в этой сфере. Меморандум о содействии поставок подписывают министр обороны Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. Следующий подписанный документ касается возобновления поставок украинского зерна. Владимир Зеленский отреагировал очень быстро, заявив, что у страны в наличии продукции на десять миллиардов долларов.

Владимир Зеленский либо не читал текст соглашений, либо откровенно врёт своему народу. Контролировать гуманитарный коридор, по которому пойдут балкеры будет не только Украина, но и Россия с Турцией.

"Нас, естественно, интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты, дабы избежать завоза туда вооружения, военной техники, которая позволила бы продолжить те или иные действия со стороны Украины", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

На подписание в Стамбуле документов отреагировали практически все страны, которые после начала специальной военной операции ввели или поддержали санкции в отношении России.

"Организация Объединённых Наций, Турецкая Республика, Украина и Россия взяли на себя обязательство по возобновлению украинского экспорта через Черное море и доставке миллионов тонн украинского зерна тем, кто в нём нуждается во всем мире. Голодный мир не может ждать, и мы ожидаем, что реализация сегодняшней сделки начнётся быстро и будет проходить без перерывов или помех", - сообщили в Госдепе.

Что касается именно голодного мира, то представителя ООН журналисты прямо спросили: почему зерно, которое до сегодняшнего дня смогли вывезти с Украины, отправилось в совсем не голодный Китай, а не тем африканским странам, которые в нём крайне нуждаются.

"Это обычные коммерческие сделки, которые происходят между компаниями и между странами. При этом, конечно, мы считаем необходимым, чтобы продовольствие, в том числе зерно, шло везде, где оно необходимо", - сообщил заместитель представителя ООН Фархан Хак.

Можно подумать, что в африканские страны поставки украинского зерна идут бесплатно. Стоит отметить: Россия ещё два месяца назад предоставила в Черном море гуманитарный коридор для судов с зерном, однако Украина отказывалась разминировать свои порты. Теперь, согласно подписанным документам, должна это сделать. Россия, в свою очередь, взяла обязательства не использовать фарватеры при решении задач специальной военной операции.

"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договорённостей. Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

К слову, в международной реакции на подписание в Стамбуле меморандумов нет ни слова о возобновлении российского экспорта. Тогда бы очень долго пришлось объяснять смысл введённых санкций. Россия входит в тройку крупнейших экспортёров зерна. Украина далеко позади. А больше всего российских удобрений покупают Бразилия и Соединённые Штаты Америки.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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