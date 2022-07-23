ВСУ попали под удар в районе Углегорской ТЭС: кадры "ТВ Центра"

С передовой - репортаж специального корреспондента Петра Вершинина

Союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ в Донецкой народной республике. Боевики закрепились в посёлке Новолуганское и на территории Углегорской ТЭС. Там их могут блокировать наши подразделения. Российские войска не наносят удары по гражданским объектам, чем нагло пользуются украинские националисты.

Территория Луганской народной республики полностью освобождена - теперь все основные силы союзных войск сконцентрированы в ДНР. На этом участке линии соприкосновения боевики покинули Светлодарск, но ВСУ закрепились юго-западнее - в населенном пункте Новолуганское и на территории Углегорской ТЭС.

Вот она - та самая Углегорская ТЭС. Мы подъехали к ней как можно ближе. Сейчас этот объект контролируют вооруженные силы Украины. Линия фронта проходит за нами. Во многих местах мы видим, что идет дым. Это наши бойцы наносят интенсивный удары по позициям националистов.

Эксклюзивные кадры нашего телеканала - так выглядит сейчас Углегорская ТЭС в Светлодарске. На другом берегу водохранилища позиции ВСУ. Именно по ним наша артиллерия отправляет снаряды. По котлам теплоэлектростанции союзные армии удары тяжелым вооружением не наносят. Боевики этим пользуются.

Группировка ВСУ на территории Углегорской ТЭС может быть заблокирована. Боевикам остается или погибнуть, или сдаться в плен, как это было на мариупольской "Азовстали". Освободив противоположный берег водохранилища, российская армия и бойцы народных республик выйдут к Артёмовску. Инициатива полностью в руках наших военных - темпы продвижения замедляет необходимость беречь гражданскую инфраструктуру.

Со своих позиций боевики обстреливают Светлодарск, используя натовские гаубицы калибра 155 миллиметров и реактивную артиллерию. В городе начались проблемы с подачей электричества. При наличии своей ТЭС, технически Светлодарск всегда получал электроэнергию из Артёмовска. Киевские власти намеренно отключили рубильник.

Люди ждут полного освобождения территории ДНР и восстановления обычной мирной жизни. А военные делают всё, чтобы добиться этого как можно скорее. Бои не утихают ни на минуту.

Пётр Вершинин, Николай Карбанов, Константин Кузнецов, "ТВ Центр".

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