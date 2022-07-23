ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощные ливни обрушились на Кубань

12:15
  • суббота
  • 23 июля 2022

С последствиями непогоды борются в Сочи и Краснодаре

Аномальный зной пришёл в Москву. В эти выходные ожидают плюс 32. Действует оранжевый уровень погодной опасности. А на Краснодарский край обрушились мощные ливни. В Сочи дожди не прекращаются более суток, сообщает "ТВ Центр".

Этой ночью всего за пару часов выпало две трети месячной нормы осадков. Подтоплены подъезды домов, дворы. Под водой оказались улицы и участок федеральной трассы в Лазаревском районе. Закрыты все городские пляжи. Жителей предупредили об опасности резкого подъёма уровня рек и схода селевых потоков.

С последствиями непогоды борются и в Краснодаре. Машины буквально плывут по дорогам. Накануне из-за грозы без света остались 10 улиц. Сейчас электричество восстановлено. Но и сегодня циклон не покинет столицу Кубани. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия ливня в Сочи
Последствия ливня в Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.