Мощные ливни обрушились на Кубань

С последствиями непогоды борются в Сочи и Краснодаре

Аномальный зной пришёл в Москву. В эти выходные ожидают плюс 32. Действует оранжевый уровень погодной опасности. А на Краснодарский край обрушились мощные ливни. В Сочи дожди не прекращаются более суток, сообщает "ТВ Центр".

Этой ночью всего за пару часов выпало две трети месячной нормы осадков. Подтоплены подъезды домов, дворы. Под водой оказались улицы и участок федеральной трассы в Лазаревском районе. Закрыты все городские пляжи. Жителей предупредили об опасности резкого подъёма уровня рек и схода селевых потоков.

С последствиями непогоды борются и в Краснодаре. Машины буквально плывут по дорогам. Накануне из-за грозы без света остались 10 улиц. Сейчас электричество восстановлено. Но и сегодня циклон не покинет столицу Кубани.

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