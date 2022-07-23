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В России госпитализировали 1200 больных COVID-19

12:45
  • суббота
  • 23 июля 2022

Выявлено около 7 тысяч новых случаев

В России за прошедшие сутки госпитализировали 1200 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Выявлено 6953 новых случая.

"Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны", - приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

При этом в Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19. Выявлен 1871 случай заражения за сутки, 925 человек выздоровели.

На прошлой неделе в Минздраве сообщили, что в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это преимущественно штамм "омикрон".

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