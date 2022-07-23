Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны

В районе населенного пункта Белогоровка ДНР ударами авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также стало известно, что множество солдат ВСУ ликвидировано в Днепропетровской области. "В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника", - приводит РИА Новости слова Конашенкова.

Кроме того, официальный представитель Минобороны сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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