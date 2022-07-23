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В Туве торжественно встретили Героя России, награжденного Шойгу

14:40
  • суббота
  • 23 июля 2022

Мерген Донгак вернулся домой с передовой

Информация о тех, кто с честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации. В Туве торжественную встречу организовали Мергену Донгаку, который вернулся домой с передовой.

В аэропорту Кызыла Героя России - старшего сержанта - встречали флагами и караваем. На днях министр обороны Сергей Шойгу вручил Донгаку "Золотую звезду" за мужество и отвагу, проявленные в боях.

Командир взвода мотострелков с подчиненными не раз отбивал атаки радикалов, нанес большой урон живой силе и технике противника.

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