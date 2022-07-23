Собянин рассказал о скором открытии эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Комплекс не работал около 40 лет

На Воробьёвых горах в Москве скоро откроют историческую эскалаторную галерею. Об этом рассказал в субботу в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Комплекс, который пользовался большой популярностью у жителей столицы, не работал около 40 лет - из-за смещения грунтов он пришёл в аварийное состояние.

Сейчас галерею восстанавливают. На крыше вестибюлей обустроят смотровые площадки. Кроме того, эскалатор позволит быстрее добраться от метро "Воробьёвы горы" к главному зданию МГУ и канатной дороге.

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