ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о скором открытии эскалаторной галереи на Воробьевых горах

14:04
  • суббота
  • 23 июля 2022

Комплекс не работал около 40 лет

На Воробьёвых горах в Москве скоро откроют историческую эскалаторную галерею. Об этом рассказал в субботу в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Комплекс, который пользовался большой популярностью у жителей столицы, не работал около 40 лет - из-за смещения грунтов он пришёл в аварийное состояние.

Сейчас галерею восстанавливают. На крыше вестибюлей обустроят смотровые площадки. Кроме того, эскалатор позволит быстрее добраться от метро "Воробьёвы горы" к главному зданию МГУ и канатной дороге.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Проект эскалаторной галереи на "Воробьевых горах"
Проект эскалаторной галереи на "Воробьевых горах"
Восстановление эскалаторной галереи на "Воробьевых горах"
Восстановление эскалаторной галереи на "Воробьевых горах"
Эскалаторная галерея на "Воробьевых горах" (1967 год)
Эскалаторная галерея на "Воробьевых горах" (1967 год)
Восстановление эскалаторной галереи на "Воробьевых горах"
Восстановление эскалаторной галереи на "Воробьевых горах"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.